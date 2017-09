Myrthe Kuiper verlaat Apeldoornse gemeenteraad

Kuiper was lid van de Rekenkamercommissie, had bijzondere aandacht voor het betrekken van jongeren bij de politiek en maakte zich sterk voor het behoud van de invloed van de gemeenteraad van Apeldoorn binnen de steeds meer voorkomende regionale samenwerkingen.

Opvolger

Kuiper wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Jacomijn Zeijl-Sint Nicolaas. Zij is op dit moment fractievertegenwoordiger voor CDA Apeldoorn. Zeijl-Sintnicolaas is politiek ingewerkt en zal haar 'eigen' portefeuilles blijven behartigen. Deze liggen in het sociale domein. Hierdoor krijgen haar collega’s in de fractie ruimte om de portefeuilles van Kuiper in te vullen.