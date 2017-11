Mysterie in Apeldoorn: wie of wat heeft deze boom zo toegetakeld?

Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Of wat? De politie Apeldoorn staat vooralsnog voor een raadsel. 'Dit moet de laatste dagen gebeurd zijn. Is er iemand die gezien heeft wat hier gebeurd is?', vraagt de politie aan haar volgers op Facebook.

Vechthond of eekhoorn?

Onder de oproep worden meerdere mogelijke oorzaken genoemd. Zo wordt gesuggereerd dat hier een vechthond aan het werk is geweest. Dat gebeurde in Deventer eerder dit jaar. Een ander laat een foto zien van een boom in zijn tuin in het centrum van Apeldoorn die op vergelijkbare wijze is aangetast. Hij vermoedt dat het dieren - eekhoorns of marters - zijn geweest die materiaal verzamelen voor hun nest, met het oog op de winter.