Mysterie in Klarenbeekse weilanden: hulpdiensten jagen uur lang tevergeefs op gecrashte luchtballon

Nieuw plan voor kringloop­win­kel Dorcas: na de zomer weer open, maar met nieuwe vrijwilli­gers

Dat de kringloopwinkel van Dorcas in Apeldoorn is gesloten, is als een bom ingeslagen bij veel vrijwilligers en klanten. Woensdagmorgen werden vrijwilligers bijgepraat door iemand van de hoofdvestiging van Dorcas uit Almere. Resultaat? Een nieuw plan, vier opgestapte vrijwilligers en een ‘ontslagbrief’ voor een vijfde vrijwilliger.

6:00