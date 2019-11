Mysterie rond doffe dreunen in Apeldoorn opgelost

Elf restau­rants in regio krijgen (weer) Bib Gourmand, Tante Blanche in Brummen levert in

11:55 Bistro De Olliemölle in Borculo en Coperto Restobar in Zwolle zijn onderscheiden met een Bib Gourmand en staan daarmee in de nieuwe Bib Gourmand-gids die Michelin jaarlijks uitgeeft. De rode draad in deze selectie is het driegangenkeuzemenu voor maximaal 39 euro. Elk bekroond restaurant biedt een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.