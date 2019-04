Mysterie rond dood honderden koikarpers in Apeldoorn

Opgetogen plaatste Brederode in maart een foto op de Facebookpagina van zijn bedrijf: daar was de aanwinst, aangekomen op Schiphol: ‘De parels uit Japan’. ,,Daarna zijn ze in quarantaine gegaan, dat doen we altijd met vissen die uit het buitenland komen. Op donderdagavond ben ik nog vrij lang doorgegaan met werken en merkte ik niets raars, de volgende ochtend kwam ik terug er daar zag ik 300, 400 dode vissen liggen.’’ Zoiets is nog niet eerder voorgekomen bij het Vijvercentrum.