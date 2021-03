Mysterie rond nieuwe kebabzaak in Apeldoorn: wie heette Deventenaar met steen en molotovcocktail welkom?

Burgemees­ter Epe niet bij Molukse herdenking, komt later toch

22 maart Burgemeester Tom Horn van Epe is zondag toch niet aanwezig geweest bij de officiële herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland in Vaassen. Hij besloot hiertoe omdat er signalen uit de Molukse wijk Berkenoord 2 kwamen dat het wel eens te druk kon worden. Volgens woordvoerder Connie van Ballegooijen van de gemeente Epe is dit in goed overleg met de organisatie gebeurd.