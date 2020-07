Mysterie: vieze laag drijft over honderden meters in kanaal in Apeldoorn

Het Waterschap Vallei en Veluwe staat voorlopig voor een raadsel. Onbekend is om wat voor een goedje het precies gaat. En ook hoe het in het water terecht is gekomen. De beheerder van het kanaal is er uiteraard hoe dan ook niet blij mee. Het kan niet anders dan dat de onbekende substantie slecht is voor planten en dieren, benadrukt woordvoerder Marja Reijnders.