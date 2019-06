Mysterieus: oude petitie tegen bomenkap bij Eerbeek gaat opeens als een malle

Café-eigenaren schrikken zich rot na ‘aanslag’ met sinasfles vol benzine in Apeldoorn

12 juni Het is een van de grootste nachtmerries die je kan meemaken, een ‘aanslag’ op je eigen zaak. Want zo ervaren Dominique Dijkslag en haar man Bertel Wiss, de brandstichting in hun café De Grolschbar aan de Oude Beekbergerweg, in de nacht van dinsdag op woensdag. Benzine in het café gegoten en aangestoken. ,,Wie doet nou zoiets?”, vraagt het stel zich vertwijfeld af.