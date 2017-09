Mysterieuze massale vechtpartij in Apeldoorn zorgt voor vraagtekens bij politie

Vrouw aangerand in Apeldoorn, dader en slachtoffer slaan op de vlucht

14:33 Een jonge vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag aangerand op de Badhuisweg in Apeldoorn. Portiers die het voorval zagen gebeuren grepen nog in, maar konden niet voorkomen dat zowel dader als slachtoffer wegrenden.