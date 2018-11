Mysterieuze scootmobiel-ruil in Apeldoorn opgelost

Die andere scootmobiel is van hetzelfde merk en type en heeft ook nog eens dezelfde kleur als het vervoermiddel van Kroon, maar bleek in een veel slechtere staat. Het riep de vraag op of er sprake was van een sluwe wisseltruc.

Stress

Nu is duidelijk geworden dat een buurtgenoot die ook op het winkelplein was, de verkeerde scootmobiel mee naar huis nam. ,,Een vergissing, laten we het daar maar op houden’’, zegt de echtgenote van Kroon. Het stel zat flink omhoog door de onbedoelde ruil. ,,We hebben geen auto; we zijn afhankelijk van die scootmobiel. Dus we zaten hevig in de stress.’’ Inmiddels is het vervoermiddel in goede staat weer terug.