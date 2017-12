N344 dicht: Meest risicovolle weg bij sneeuw

Een weg afsluiten vanwege gladheid komt niet vaak voor maar is geen zeldzaamheid, licht Petra Bosboom van de provincie Gelderland, de wegbeheerder, toe. ,,De N344 staat bij ons bekend als een van de meest risicovolle wegen in de provincie als het gaat om winters weer. Dat komt vanwege de helling, waardoor het soms niet mogelijk is er strooiwagens te laten rijden. De weg is een van de hoogst gelegen wegen in de provincie en daardoor relatief koud, waardoor deze meer vatbaar is voor ijsvorming. Er ligt nu dan ook een ijslaag. Vorige jaren hebben we hier geen last van gehad omdat we kortdurende koude- en sneeuwperiodes hadden. Nu duurt het langer.’’