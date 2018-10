Slechte kwaliteit

Reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van het asfalt, met name in de bebouwde kom van Teuge. De kans is volgens de Provincie Gelderland groot dat er gaten in het asfalt zullen vallen als ze er nu niets aan laat doen. Dat is gevaarlijk voor het verkeer en kan leiden tot schade aan auto’s en aan de wegconstructie.