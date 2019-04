Na 33 jaar komt in Apeldoorn een einde aan ‘even naar dokter Jens’: “Dat doet me wel wat”

Politiek Apeldoorn maakt zich druk om jeugdzorg, niet om schuld­vraag bij groot tekort

15:23 Apeldoorn moet snel grip zien te krijgen op de kosten van jeugdzorg, waarbij goede zorg voorop blijft staan. Dat de gemeente die grip de afgelopen tijd niet had, is niet aan één factor, laat staan aan een schuldige toe te wijzen. Dat zijn de eerste politieke reacties op een rapport over een fiks tekort.