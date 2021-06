Na 8 jaar procederen gaat azc er nu tóch echt komen in Apeldoorn: ‘Het gaat te veel over overlast’

Vertraging maakt nieuwbouw voor azc in Apeldoorn overbodig

8 november Het nieuwe asielzoekerscentrum in Apeldoorn kan van start zonder daarvoor nieuwe gebouwen neer te zetten op het huidige terrein van GGNet. Dat bleek gisteravond tijdens de politieke markt, waar de gemeenteraad in gesprek ging met onder meer omwonenden van de locatie. Dat nieuwbouw niet langer nodig is, is te danken aan de vertraging die is veroorzaakt door juridische procedures.