Na Boer Zoekt Vrouw laat ook Lego schoorsteen van Veluwsche Stoomtrein roken

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij speelt een prominente rol in een nieuwe reclame voor Lego.

In het reclamefilmpje spelen kinderen met treinen van het speelgoedmerk, waarbij ze wegdromen en hun avonturen plots beleven tussen de rijtuigen en (diesel)locomotieven van de VSM in Lieren. Lego gaat het filmpje via televisie en sociale media uitzenden.

Gigantisch

De VSM is blij met de kans op deze manier in beeld te komen, vertelt woordvoerder Michel van den Wollenberg: ,,Het levert ons bekendheid op.’’ Onlangs bood de stoomtreinmaatschappij ook al het decor voor een aflevering van tv-programma Boer Zoekt Vrouw. ,,Daarmee hebben we gezien wat een gigantische impact zoiets kan hebben. De website wordt dan opeens zes keer zoveel bekeken en we krijgen veel vragen.’’



Of de Lego-reclame hetzelfde effect heeft is nog niet duidelijk; het filmpje is pas net gelanceerd. Bovendien heeft de VSM afgelopen zondag het hoogseizoen afgesloten. De komende maanden volgen speciale thema-activiteiten.