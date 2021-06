Na corona is brand de volgende klap voor viskraam-eigenaar in Apeldoorn: ‘Ik blijf positief’

Zorgen in Hoenderloo over komst asielzoe­kers en arbeidsmi­gran­ten naar Kop van Deelen

29 juni In Hoenderloo leven grote zorgen over de plannen om ruim vijfhonderd asielzoekers en arbeidsmigranten te vestigen in de voormalige Pluryn-locatie Kop van Deelen. Dat blijkt uit een brief die de dorpsraad naar de provincie Gelderland heeft gestuurd.