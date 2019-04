Na de Nacht van Apeldoorn zelf keert nu ook de wielerronde terug

Bewoners Staatslie­den­buurt aan zet in plannen voor opknap­beurt van eigen wijk

6:14 Meer waterspeelplekken? Parkeerplaatsen? Nieuwe bankjes op het plein? Bewoners van de Staatsliedenbuurt in Apeldoorn Zuid kunnen deze week nog op het plein van winkelcentrum Kayershof in gesprek over wat zij het liefst zien veranderen in hun buurt. Ideeën en meningen van bewoners worden meegenomen in de plannen voor een grote opknapbeurt van de wijk.