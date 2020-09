Na de Taarten van Abel, nu de Taarten van Apeldoorn: ‘Het verhaal moet de kijkers wél raken’

videoKen je iemand die je wel eens in het zonnetje wil zetten? Gewoon, omdat je hem of haar lief vindt, of omdat hij of zij een moeilijke periode doormaakt? De Apeldoornse vlogger Dion Frederiks en Katrien Elzinga, van bakkerij de Popjes van Katrien, bieden je nu die mogelijkheid. ,,Kom maar op! Meld je aan. Dan maken we samen voor hem of haar een heerlijke taart.”