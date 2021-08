Na dertig jaar stoppen de huifkartochten van De Kronkel in Assel

VIDEO Pakketbe­zor­ger rijdt jongetje aan op Vogelplein in Apeldoorn: kind komt met de schrik vrij

17 augustus Een pakketbezorger heeft vanmiddag op het Vogelplein in Apeldoorn Zuid een jongetje op een BMX-fiets aangereden. Het kind reed achter de bestelbus van de pakketbezorger toen deze langzaam achteruit reed. Hierbij zag hij het fietsertje over het hoofd. Het kindje had verwondingen aan zijn gezicht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.