Na heftige opname zet Bert zich graag in voor groene ontspanningsruimte bij intensive care Apeldoorn

,,Ik was een gezonde vent. Krachtig, vol energie. Maar binnen een week was het gebeurd. Omdat de huisartspraktijk al dicht was gingen we toch maar even naar de eerste hulp. Daar hebben ze besloten me meteen in slaap te brengen, want ik was er erg slecht aan toe. Mijn vrouw heeft me afgeleverd en een week of vijf, zes later kon ze me weer in het echt zien.’’