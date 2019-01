Na het schaatsen gaan we lekker boerenkool eten. Geen zin in? Luister dan naar een gedicht

weekendtipsWat een heerlijk winterweer om er dit weekeinde op uit te trekken. We hebben een overzicht gemaakt van de leukste evenementen in de regio. En op dat lijstje mag met deze temperaturen schaatsen niet ontbreken.

Een koude nacht. Een blauwe lucht. Haal de schaatsen snel van zolder. Maar na twee nachten vorst laat ijs waarop verantwoord geschaatst kan worden zich nog lastig vinden. Gelukkig heeft Flevonice zaterdag (09.00-21.00 uur) en zondag (09.00-19.00 uur) ruime openingstijden. In Biddinghuizen kronkelt een schaatsbaan van 3 kilometer door de natuur. En met dit weer is het daar toch een stuk prettiger toeven dan in de druilerige regen.

Kinderen kunnen er terecht in het Ice Funpark 4 Kids. Dat is een speeltuin met een krabbelbaan (400m²), glijbaan, speeltoestellen en trampolines.

Toonaangevende kunst

Wie al bibbert bij een blik op de thermometer doet er beter aan een bezoek te brengen aan Museum de Fundatie. Aan de Blijmarkt in Zwolle is vanaf zaterdag een nieuwe tentoonstelling te zien. Wat zijn de vijftig meest toonaangevende Nederlandse kunstwerken van de afgelopen halve eeuw? Op die vraag heeft De Fundatie een eigen antwoord gevonden. Aan de hand van het thema ‘vrijheid’ toont het museum een uiteenlopende selectie van beeldende kunst tot aan schilderkunst. Bezoekers krijgen onder meer werk van Armando en Jan Dibbets te zien.

Radio Kootwijk

Lekker wandelen in het bos en dan opwarmen in een van de meest markante gebouwen van Nederland? Dat kan zaterdag en zondag op de Veluwe. Onder de noemer Ontdek Radio Kootwijk verzorgt Staatsbosbeheer een excursie. Samen met de gids loop je langs de monumentale pomphuisjes naar het hoofdgebouw. In het voormalige zendstation staat de koffie en thee klaar en wordt er een korte film getoond. De gids neemt je vervolgens mee door het gebouw en vertelt alles over de architectuur, techniek, de boeiende historie en het leven in het dorp Radio Kootwijk. Zaterdag duurt de rondgang van 11.00 tot 13.30 uur. Zondag kan er zowel om 11.00 als om 13.00 worden vertrokken. Aanmelden via de website van Staatsbosbeheer.

Literatuur

De frisse geest even uitdagen? Zondag is er een literaire bijeenkomst in Sociëteit de Hereeniging aan Grote Poot 2 te Deventer. Jan Praastink Wessels gaat in gesprek met Marieke Lucas Rijneveld. Deze jonge schrijfster (1991) begon haar literaire carrière als dichteres. Zij was al eens te gast op het Tuinfeest in Deventer vanwege haar dichtbundel Kalfsvlies (2015). Deze bundel werd heel positief ontvangen, vanwege een vloedgolf aan verbazende vergelijkingen, een opvallende woordenschat en een kern van dromen en verlangens. In 2016 ontving ze voor deze bundel de C. Buddingh-prijs. In begin 2018 verscheen haar debuutroman De avond is ongemak. Het gesprek begint om 15.00 uur, de deuren gaan een half uur eerder open.

Boerenkool

Weinig zo lekker als verse boerenkool, waar de nachtvorst over heen is geweest. Wandelsportvereniging Wios Epe had haar 27ste Boerenkoolwandeltocht op geen beter moment kunnen plannen. Zaterdag is er keuze tussen 5, 10 en 15 kilometer. Vertrek tussen 09.30 en 11.00 uur.

Wios Epe heeft niet aan haar recept getornd. Eerst een stevige wandeling door de mooie natuur van Epe en daarna boerenkool met worst. Een deel van de opbrengt van deze wandeltocht gaat elk jaar naar de Stichting Kenya Kinderen. In 2017 deed een record aantal deelnemers van 824 wandelaars mee. Gaat dat record er zaterdag aan?