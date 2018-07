Na het speciaal onderwijs vindt Cynthia uit Apeldoorn meteen een betaalde baan

Duizenden scouts komen naar Zeewolde

16:01 Roverway is een scoutingevenement dat eenmaal in de drie jaar wordt gehouden, steeds in een wisselend Europees land. Er doen oudere scouts aan mee, van 16 tot 22 jaar. De scouts arriveren op maandag 23 juli en overnachten dan op het strand bij Scheveningen. Daarna gaan ze in groepen van 50 door heel Nederland zogeheten Paths (expedities) doen.