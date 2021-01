Na het succes van The Masked Singer: welke Apeldoornse leerkrachten gaan schuil achter de maskers?

‘Vervelende’ huurbaas uit Apeldoorn breekt kuitbeen in ruzie met huurder

26 januari Hij probeert al sinds 2013 zijn leven op de rit te krijgen. Maar een ‘vervelende’ huurbaas speelde de 35-jarige Alexander ten H. uit Apeldoorn parten. ‘Hij bedreigde me vaak, zei dat hij een knokploeg op me af zou sturen of me uit huis zou laten zetten. Ik leefde in angst.’ Toen op 7 september 2017 een buurvrouw het met diezelfde huurbaas aan de stok kreeg, sprong hij voor haar in de bres.