Na leven vol ellende vergeeft rapper Dani (25) uit Apeldoorn zijn overleden pa: ‘Tijdens mijn geboorte had hij seks met een hoer’

video Buurtbewo­ners bestrijden zelf nachtelij­ke autobrand met blussers in Apeldoorn

11 juli Dankzij buurtbewoners die zelf met hun eigen brandblussers het vuur te lijf gingen kon de schade aan een brandende auto in Apeldoorn vannacht beperkt worden. Om even na half een vannacht brak er door onbekende oorzaak brand uit in een op een oprit geparkeerde auto aan de Poortersveld in de wijk de Maten.