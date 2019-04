Na overlijden van spelers ook dit weekend geen voetbal bij Columbia

Politie kijkt vandaag via camera's live mee in het uitgaansge­bied van Apeldoorn vanwege RMS-dag

10:23 De politie houdt vandaag via de camera's die in uitgaansgebied van Apeldoorn hangen, live in de gaten wat er in het Apeldoornse centrum gebeurt. Dit doet ze vanwege het grote aantal bezoekers dat naar Apeldoorn komt vanwege de RMS-viering in Orpheus vandaag.