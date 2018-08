Na overval cafetaria Het Trefpunt doelwit van inbrekers

Gemeente Apeldoorn sluit pad langs Kanaal Zuid vanwege asbest

14:54 Het onverharde pad tussen het kanaal en Kanaal Zuid, is afgesloten vanwege de vondst van asbest op een deel van het pad. Dit blijkt in de bovenlaag van de puin- en grindlaag te zitten. Dat laat de gemeente Apeldoorn in een brief aan omwonenden weten.