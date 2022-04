Na periode van wildpoepen en pijnlijke ingrepen klopt het hart van de Hoge Veluwe weer

Schreeuwen­de man valt jachtop­zich­ter aan in Nationaal Park de Hoge Veluwe en verzet zich bij arrestatie

Een man die overlast veroorzaakte is vrijdagavond opgepakt in Nationaal Park de Hoge Veluwe in Otterlo, nadat hij een jachtopzichter had aangevallen. De jachtopzichter sprak de man aan op zijn wangedrag, waarna het tot een gevecht kwam.

