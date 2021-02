Na somber coronajaar begint jubileumjaar in Apenheul een stuk beter: bonobobaby geboren

Dierenambu­lan­ce OverGelder uit Klarenbeek in EO-programma: ‘Bijzonder kijkje achter de schermen’

17 februari In het tv-programma Op de dierenambulance met helpen verschillende bekende Nederlanders bij het redden van gewonde zwanen, verzwakte konijnen en verdwaalde katten. Vanavond is te zien hoe YouTuber Marije Zuurveld op pad is met dierenambulance OverGelder in omgeving Apeldoorn.