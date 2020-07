Na twintig jaar vol problemen probeert Nazir (48) in Loenen zijn leven weer op de rit te krijgen

Danike (12) heeft Down. Toch doet ze ‘gewoon’ de eindmusi­cal op haar school in Apeldoorn: ‘Ze trekt zich op aan andere kinderen’

11:00 Een voorzichtig hupje, een draai op de muziek. Danike Noppers (12) doet mee aan de eindmusical van groep 8 van basisschool ’t Schrijvertje in Apeldoorn. Achter het decor, want het is toch net iets te veel om op het podium te staan. Maar het belangrijkste: ze is er bij.