Na veertig jaar postuum onderscheiding voor in Libanon gesneuvelde sergeant Philip de Koning

De in 1979 gesneuvelde sergeant Philip de Koning heeft woensdag postuum een militaire onderscheiding ontvangen. De Koning kwam op 21-jarige leeftijd om tijdens een VN-vredesmissie in Libanon.

Met de onderscheiding, een ‘medal of esteem’, is een wens van Apeldoorner Pieter van Geldorp (82) eindelijk vervuld. Hij bekommerde zich jarenlang om de nabestaanden van De Koning. ,,Dit geeft zeer veel voldoening.’’

Ceremonie

De broer en de moeder van De Koning ontvingen de hoge militaire onderscheiding op landgoed de Zwaluwenberg in Hollandse Rading uit handen van Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht. Bij de plechtigheid waren ook diverse oude vrienden van De Koning aanwezig.

Van Geldorp is verheugd over de officiële erkenning voor zijn vriend. Het tragische lot van De Koning en zijn nabestaanden heeft hem nooit losgelaten. ,,De plechtige ceremonie gaf mij zeer veel voldoening. Ik heb er lang op moeten aandringen dat deze er kwam. Dat het nu is gebeurd geeft een goed gevoel.’’ Geldrop ontfermde zich na de dood vonder meer over de Koning zijn jongere broer Willem, die zijn pleegzoon werd.

Explosief

De Koning ging in 1979 tijdens de missie als bijrijder mee op een drietonner, om wat geschenken te kopen voor het thuisfront in het plaatsje Haris. Het witte voertuig doorkruiste het gebied onder vlag van de Verenigde Naties. In de buurt van legerpost rijdt de drietonner over een papieren zak. Er volgde een daverende explosie. De verstopte landmijn waarover de Nederlandse soldaten reden, lanceerde sergeant De Koning vanaf zijn bijrijdersplaats. Hij was op slag dood.