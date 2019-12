Na vertrek Sandd nóg een domper op de Ecofactorij in Apeldoorn: 150 werknemers dreigen baan te verliezen

150 collega's

In 2017 is het bedrijf volledig overgenomen door een groep van investeerders. Reesink heeft sindsdien geen (minderheids)belang meer in het bedrijf. Ze verhuurt huurt nog wel het bedrijfspand aan THR. Om de groeiende vraag via internet - consumenten stappen tegenwoordig niet meer als van vanzelfsprekend de bouwmarkt binnen, maar bestellen ook via internet bij webwinkels als Bol.com en Wehkamp - te voldoen, besloot THR haar magazijn nog met 10.000 vierkante meter uit te breiden. Volgens haar website werkt het bedrijf in Apeldoorn met 150 collega’s.