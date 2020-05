Na weer een brand vrezen ze in Apeldoornse ‘gettoflat’ voor hun veiligheid

Niemand weet waar de deuren van verpleeg­hui­zen in Oost-Nederland voor het eerst open gaan

7 mei Wéér op bezoek kunnen bij vader en moeder of opa en oma. De opluchting is groot dat de deuren van verpleeghuizen op een kier gaan. Maar familieleden kunnen zich beter niet rijk rekenen. Het is twijfelachtig of bezoek vanaf maandag direct naar binnen mag en in heel Oost-Nederland komen drie verpleeghuizen in aanmerking voor de proef.