Na zelfmoord zoon smeekt Apeldoornse Monique bij staatssecretaris: ‘Help jongeren voor wie het nog niet te laat is!’

Was getekend Monique van Wieringen (43). Paul is plaatsgenoot Paul Blokhuis. In een hartverscheurende brief op Facebook smeekt ze de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er alles aan te doen dergelijke drama’s in de toekomst te voorkomen.

Kastje naar de muur

‘Voor Justin is het te laat. Maar Paul, help alsjeblieft de jongeren voor wie het nog niet te laat is. Wat ik nu doormaak, zou niemand door mogen maken. Mocht je mijn hulp nodig hebben om dit te realiseren, dan ben ik meer dan bereid.’

Uit haar relaas blijkt dat ze in ieder geval weet hoe het niet moet. In 650 indringende woorden beschrijft ze hoe haar Justin - hij zou komende donderdag 20 jaar zijn geworden - de afgelopen jaren door hulpverlenende instanties van het kastje naar de muur werd gestuurd.

Autisme en ADHD

‘Justin was en is een lieve, gevoelige jongen die vaak te vinden was op de skatebaan bij Omnisport, met zijn BMX en stuntstep. Hij heeft altijd veel zorg en begeleiding nodig gehad, hij was bekend met autisme en ADHD. Die zorg en begeleiding heb ik 19 jaar lang gedaan met veel liefde en toewijding. Dit was zwaar maar goed te doen omdat zolang hij onder de jeugdwet viel alles goed geregeld was. Helaas werd dit na zijn 18e verjaardag anders, toen kon er ineens bijna niks meer.’

Volgens Monique ging het sindsdien rap bergafwaarts met Justin. ‘Door het niet krijgen van de juiste hulp is Justin afgegleden en vorig jaar terecht gekomen in een psychose’ Die mondde uit in meerdere mislukte zelfmoordpogingen en een radeloze moeder.

Psychose

‘Ik hebben ontzettend vaak aan de noodbel getrokken maar niemand voelde zich verantwoordelijk om Justin te helpen. En nu na al mijn noodkreten als moeder is mijn nachtmerrie werkelijkheid geworden. Mijn lieve zoon die zo’n mooie toekomst kon hebben, heeft in een psychose zijn leven beëindigd op een vreselijke manier. Ik zit in verdriet en verbijstering de uitvaart te regelen van mijn 19 jarige zoon.’

Ze postte haar brief zaterdag al op Facebook. Maar vandaag ging het bericht viral. Via het sociale medium kreeg Monique al bijna 3000 steunbetuigingen. Daarnaast is de brief inmiddels meer dan 4000 keer gedeeld.

Reactie Paul Blokhuis: Paul Blokhuis, die zelf in 2018 één van zijn dochters door een zeldzame ziekte verloor, reageerde inmiddels op de brief: Geachte mevrouw van Wieringen, Beste Monique, Wat een verschrikkelijk verdrietig verhaal. Dit verdriet is te groot. Een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. Iedereen die dit leest, zal zich afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Van de gemeente Apeldoorn heb ik begrepen dat er een onderzoek wordt gestart. Ik waardeer het enorm dat u aanbiedt om te helpen. Ik zou u graag willen uitnodigen op het ministerie als de uitkomsten van het onderzoek er zijn om deze te bespreken. Zodat we voor alle betrokkenen zo helder mogelijk krijgen wat er in de toekomst beter kan en moet. Ik wens u van harte alle kracht en liefde toe bij het afscheid en bij alle dagen van verdriet die komen. Paul Blokhuis

