Na Zwolle en Apeldoorn denkt ook Deventer over polsbandjes: ‘Je kunt dan van kroeg naar kroeg’

Horecaondernemer Jacco Talen uit Apeldoorn sprak dinsdag al de wens uit om de polsbandjes in te voeren en de gemeente geeft nu aan open te staan voor verschillende initiatieven. ,,Of de controle op coronatoegangsbewijzen een andere vorm krijgt, hangt af van de wensen van de horeca en hoe we hier als gemeente aan kunnen bijdragen. Daarover blijven we in gesprek met horeca-ondernemers’’, zegt woordvoerder Roel van Vemde woensdag.