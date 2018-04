Naakte man die hockeymeisjes lastig viel is 34-jarige Apeldoorner

Helicon mbo straks ook in Velp dienstbaar aan Apeldoorn

13:13 Het vertrek van Helicon MBO opleidingen naar Velp betekent niet dat de school al haar banden met Apeldoorn verbreekt. Dat zegt directeur Marieke Peppelman. ,,We zijn bijvoorbeeld al jaren actief in Apenheul. Die relatie willen we graag voortzetten.''