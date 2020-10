Naakte man zaait onrust en bedreigt mensen in Apeldoorn

Meisje (9) bij voorberei­ding spreek­beurt in biblio­theek Apeldoorn lastigge­val­len en betast door 35-jarige man

20 oktober Een meisje van negen, dat argeloos in de bibliotheek in de wijk de Maten in Apeldoorn boekjes zocht voor haar spreekbeurt op school, is daar lastiggevallen door een man die haar steeds achtervolgde en tenslotte in haar broek greep. Tegen de verdachte daarvan, de 35-jarige N.T. uit Apeldoorn is vijftien maanden cel, waarvan negen voorwaardelijk geëist.