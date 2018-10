Naam De Nieuwe Zweep is te beladen voor Sahin

,,In 2008 koos ik er juist voor om de naam te behouden'', verklaart uitbater Ayhan Sahin over De Nieuwe Zweep. ,,Maar nu willen we met een schone lei beginnen. Er is te veel gebeurd.'' Besmet wil de horecamagnaat uit Deventer de naam niet noemen. Maar tik op Google 'De Nieuwe Zweep' in en je stuit al snel op het niet zo flatteuze woord faillissement en kreten als 'het doek valt.' Dat gebeurde in april 2017. Sahin zat toen al niet meer in de zaak. Maar in augustus van dat jaar ontfermde hij zich opnieuw over zijn oude liefde. Achter de schermen werkte hij vervolgens aan een doorstart. Met succes.

Congressen

Komende vrijdag is het zover. Dan heropent de tent. Het café- en restaurantgedeelte althans. Bruiloften houden is nog een brug te ver. De grote zaal is vooralsnog alleen beschikbaar voor meer geruisloze gebeurtenissen als vergaderingen, congressen en condoleances. ,,Het is wel de bedoeling dat er feesten gegeven kunnen worden. Maar dan moet eerst het bestemmingsplan onherroepelijk zijn'', zegt Sahin. Hoewel de geluidsnorm in dat geval omhoog gaat, moet er dan nog wel geïnvesteerd worden in betere isolatie.

Hamburger

Sahin - die de intentie heeft om het complex van pandeigenaar Karel Lassche te kopen - heeft wel geld gestoken in een nieuw interieur van het café- en restaurantgedeelte. ,,Het is helemaal gemoderniseerd en met veel hout en leer helemaal van deze tijd. Op de menukaart komt een keuzediner met goed Hollands eten. Zoals varkenshaas en een hamburger. Je kunt kiezen uit vijf voorgerechten, vijf hoofdgerechten en vijf nagerechten. Onze slogan wordt 'De Klaarbeek, waar alles kan'. Want je kunt hier straks een personeelsfeest houden voor 1500 man, maar ook in je eentje een biertje komen drinken.''

Volksmond