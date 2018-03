Naamloze verdachte hoort 18 maanden cel eisen voor rammen politie bij Beekbergen

Volgens de officier probeerde de vrouw op 5 november een politiewagen van de weg te drukken bij Beekbergen en Loenen. Daarmee zou ze hebben geprobeerd de inzittende agenten zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

Maar No Name - de status die de vrouw kreeg doordat haar naam onbekend is - ontkent. Volgens haar was het onduidelijk dat de wagens die vlakbij haar kwamen rijden, van de politie waren en haar wilden laten stoppen.

‘Ik werd op een gegeven moment van achteren geraakt door een van hen, dat was heel beangstigend. Pas toen we bijna gestopt waren, raakte mijn auto de wagen die voor me reed. Dat was niet met hoge snelheid’, legde ze via haar tolk Engels uit.

Slingerend

De agenten hebben een ander verhaal van de gebeurtenissen die avond. Volgens hen zagen ze de BMW van No Name slingerend over de weg gaan. Vervolgens probeerden ze met geluids- en lichtsignalen de vrouw tot stoppen te brengen. Dat lukte niet.

Toen ze naast haar gingen rijden om te gebaren dat ze de auto tot stilstand moest brengen, draaide ze haar gezicht de andere kant op. Pas met een tweede auto erbij stopte de BMW. Maar niet voordat de vrouw vol was ingereden op de politieauto. ‘We waren bang dat ze ons van de weg wilde rijden.’

Eis

De officier gelooft het verhaal van de agenten en eiste achttien18 maanden cel tegen No Name en een rijontzegging van 18 maanden. ‘Ik heb geen andere mogelijkheden. Een werkstraf kan niet, omdat je met iemand zonder naam geen afspraken kunt maken. Daarom kan ze ook niet de cel uit in afwachting van het vonnis.’

Maar daar dacht de rechtbank toch anders over. Die hief het voorarrest van No Name per direct op, op verzoek van haar advocate. De kans bestaat namelijk dat het voorarrest langer gaat duren dan de uiteindelijk op te leggen straf, legde de voorzitter uit.

Tranen

No Name barstte daarop in tranen uit. ‘Mijn leven in de gevangenis is een hel’, zei ze. Volgens haar advocate wordt de vrouw getreiterd door de medewerkers, omdat ze haar naam niet wil geven. ‘Er wordt niks meer voor haar vertaald, ook geen documenten. Dat is heel zwaar voor haar.’

Zij vroeg sowieso om vrijspraak, omdat er volgens haar te weinig bewijs is dat haar cliënt met opzet op de agenten is ingereden.