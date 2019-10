Naast André Hazes ook Xander naar Vrienden van Apeldoorn en Nijkerk

Vermiste Zoran (40) uit Apeldoorn gevonden in huis van schoonva­der

7 oktober Zoran (40) uit Apeldoorn is gevonden. De man, die sinds 1 oktober werd vermist, bleek al die tijd in het huis van zijn schoonvader te zitten. Die is momenteel op vakantie, waardoor niemand Zoran heeft opgemerkt. ,,Hij leeft en is aanspreekbaar’’, laat zijn dolblije vrouw Vesna weten.