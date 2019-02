Nabestaanden steeds vaker onvindbaar

Als een persoon overlijdt, wordt er opdrachtgever uitgekozen om de uitvaart te regelen. Meestal een nabestaande. Maar Monuta merkt dat er steeds meer alleenstaande ouderen zijn die geen directe familieleden of een partner meer hebben. ,,Het afgelopen jaar merkten we dat het steeds meer zoeken is naar een opdrachtgever”, aldus Naomi Samson van Monuta. ,,Dan woont er alleen nog verre familie in het buitenland bijvoorbeeld. Of stuiten we op familieleden die de uitvaart niet willen regelen.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ondersteunt dit verhaal. Die stelt dat er in 2018 al bijna 3 miljoen alleenstaande ouderen in Nederland zijn. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing.

Gemeente regelt zelf

Monuta zoekt vaak samen met de gemeente naar een opdrachtgever. ,,Bijna altijd lukt het wel om iemand te vinden. Soms een notaris.” In het uiterste geval regelt de gemeente zelf de uitvaart. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat mensen de uitvaart krijgen die ze willen. Daarom is het van belang om hier bij leven over na te denken en het liefst afspraken te maken”, aldus Samson.

Ook in de opleiding van uitvaartondernemers wordt het zoeken naar een opdrachtgever behandeld. ,,Er is geen speciale cursus voor het zoeken naar opdrachtgevers, maar we komen het zo vaak tegen dat nieuwe uitvaartondernemers die meelopen met ervaren collega’s, altijd wel op zo’n voorbeeld stuiten.” Yarden kon dit weekend niet ingaan op de problematiek die Monuta aanstipt.

Monuta maakte ook de cijfers over 2018 bekend. Daaruit blijkt dat in Gelderland en Overijssel 61 procent van de mensen gecremeerd is en 39 procent begraven. In Drenthe koos zelfs 79 procent voor cremeren, in Flevoland 63. Al enkele jaren worden er in heel Nederland meer mensen gecremeerd dan begraven.