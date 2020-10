Nachtelijke vlammenzee verwoest drie auto’s in Apeldoorn

Carien en Ineke uit Apeldoorn beginnen corona-rouwgroe­pen: ‘Deze tijd maakt rouwen extra zwaar’

11 oktober Geen hand, geen arm, geen knuffel, geen aanraking. Rouwen in coronatijd is extra zwaar. Daarom beginnen Carien van Geffen en Ineke van Duyl uit Apeldoorn met een rouwgroep voor nabestaanden die een dierbare aan corona hebben verloren. ,,Het is hartverscheurend, vaak was er nauwelijks sprake van een afscheid.’’