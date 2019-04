Nachtwerk voor gemeente in strijd tegen eikenprocessierups

De eikenprocessierups, ook wel jeukrups genoemd, komt in de maanden mei, juni en juli op een groot aantal eikenbomen in heel Nederland voor. Met name de microscopisch kleine brandharen zorgen voor irritatie, niet alleen bij mensen maar ook bij dieren. Wie in aanraking komt met de brandharen kan klachten krijgen als jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.