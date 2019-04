Namen van alle slachtoffers in het A1-autodrama bekend

Vierde naam

Dat vierde slachtoffer is Jeroen van Beek, zo laten de ouders van Van Beek dinsdagmiddag via Eddie Zeën aan de Stentor weten. Zeën is voorzitter van voetbalvereniging Columbia, waarvoor Echter en Dogan in het eerste speelde. ,,Jeroen van Beek was geen lid, maar kwam best vaak voetbal kijken bij zijn vrienden Damian en Ömer. Dat deed hij samen met Brandon, ook een vriend en ook slachtoffer in dit drama. De ouders hebben mij gevraagd zijn identiteit en naam te geven.’’ Alle jongens speelden voor meerdere clubs in Apeldoorn.