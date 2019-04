Nard Kwast uit Apeldoorn, misschien wel de beste amateurkunstschilder van ons land

videoMisschien is hij wel de beste amateurkunstschilder van ons land, de 46-jarige Nard Kwast uit Apeldoorn. De nuchtere deelnemer van het populaire tv-programma Project Rembrandt verrast al wekenlang op zondagavond miljoenen kijkers met eigen meesterwerken. Maar wat is het geheim van de échte meester? Nard Kast zoekt het antwoord in museum MORE in Gorssel.