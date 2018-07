Nathan Stukker bestuursvoorzitter PlusOV

Justitie verdenkt mannen uit Apeldoorn, Heerde en Nunspeet van liquidatie­po­gin­gen

12:09 De drie verdachten uit Apeldoorn, Heerde en Nunspeet van twee brandstichtingen in Almelo waren volgens justitie ook betrokken bij het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede en een schietpartij in Gronau.