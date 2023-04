Nations Cup beachvolleybal voor vrouwen strijkt neer in Apeldoorn

LINTJESREGEN Verrassing! Beatrice (72) ontdekt op allerlaat­ste moment dat niet alleen haar man in Apeldoorn een lintje krijgt

Gistermiddag kreeg Beatrice Hoffer (72) een berichtje van haar dochter. Of ze de volgende ochtend naar Orpheus in Apeldoorn wilde komen, ‘in verband met een verrassing voor papa’. Die verrassing was een Koninklijke onderscheiding voor Peter Hoffer (75). Maar op het grote scherm verscheen niet alleen zijn naam...