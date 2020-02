Natste februarimaand sinds begin van metingen: hier viel de meeste regen van heel Nederland

Februari 2020 gaat de boeken in als de natste februarimaand sinds de weermetingen in 1901 begonnen. Volgens Weeronline viel tot nu toe in het hele land gemiddeld 142 millimeter neerslag. Even ter vergelijking: normaal valt in februari 55 millimeter water. In 1946 viel ook veel regen: 138,6 millimeter. In 2002 was het 129,3 millimeter.

Zachte februari

Apeldoorn moet de eerste plek delen met Hoogwoud en Helmond, ook daar viel 180 millimeter neerslag. De rest van de maand wordt nog zo'n 25 millimeter verwacht.

Het was ook de op één na zachtste februarimaand sinds 1901. Het was gemiddeld 7,2 graden, terwijl het normaal gemiddeld 3,3 graden is in februari. Nummer één blijft 1990 met 7,6 graden.Op 16 februari werd de eerste officiële lentedag genoteerd met in De Bilt 16,7 graden. Deze temperatuur betekende ook het tweede warmterecord van dit jaar. In het Limburgse Arcen werd het die dag 18,3 graden.

Altijd veel regen in Apeldoorn

Apeldoorn staat standaard bovenaan als het gaat om steden waar de meeste neerslag valt. Waarom eigenlijk? Voornamelijk door de ligging van Apeldoorn aan de rand van het Veluwemassief, een benaming die aangeeft dat het om een verhoging in het landschap gaat. Warme luchtstromen, die veel vocht bevatten, moeten over deze kleine berg heen.

Hoger in de lucht is het kouder en dus koelen de vochtige luchtstromen af. Er ontstaan grote waterdruppels uit de waterdamp waardoor de wolken ze niet meer kunnen vasthouden.