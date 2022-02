Natte akker en dichte grond zitten herenboerderij in Loenen dwars: twee ton nodig voor verhuizing

Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen was in 2019 een van de eerste herenboerderijen. Leden van de coöperatie leggen een startbedrag in en betalen daarna maandelijks contributie. Ze hebben een boer in dienst die zorgt voor groente, fruit, eieren en vlees. Elke week - in de zomer althans - kunnen de leden hun deel afhalen aan de Vrijenbergweg in Loenen.