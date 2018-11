Naud rijdt met grote glimlach in miniracer naar operatiekamer Gelre

video Mailbom treft studenten Saxion: ‘de berichten bleven maar komen’

1 november Alsof er een bom was ontploft in hun mailbox. Studenten van hogeschool Saxion in Deventer, Apeldoorn en Enschede kregen de andere na de andere mail. Het datalek is opgelost, problemen voorbij. En vooruit: ze konden er soms zelfs om lachen.