‘Nederland in Verzet’ demonstreert maandag in Apeldoorn tegen kabinetsbeleid

De demonstratie staat maandag gepland tussen 14.00 en 16.00 uur, zo meldt ‘Nederland in Verzet’ op Facebook. Het is de tweede keer dit jaar dat er een dergelijke manifestatie plaatsvindt in Apeldoorn. In januari was het Zwitsalterrein ook al de locatie voor het zogeheten ‘koffie drinken’. Daarbij was de politie met grote aantallen aanwezig, maar ontstonden er geen ongeregeldheden.